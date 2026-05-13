１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円６８銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円０３銭前後と同横ばい圏で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５７円６０銭台で推移し、午前１０時１０分過ぎには１５７円７０銭台まで上昇する場面があった。その後、一時１５７円５０銭台まで軟化したが、午後にかけ１５７円７０銭台に値を戻した。前日発表された米４月消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比３．８％上昇と市場予想（３．７％）を上回った。これを受け、市場には米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が年内は政策金利を据え置き、状況次第では利上げに動くとの観測が浮上した。日米金利差の拡大思惑からドル買い・円売りが優勢となっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７３３ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS