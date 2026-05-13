Prime Videoにて配信中の音楽番組『Star Song Special』公式TikTokに、Snow Manの岩本照とB＆ZAIの本高克樹（「高」ははしごだかが正式表記）・川崎星輝（「崎」はたつさきが正式表記）が登場。Snow Manの「オドロウゼ！」をダンスしている。

【動画】岩本照と本髙克樹・川粼星輝（B&ZAI）の「オドロウゼ！」ダンスなど①②

■セットアップ＆デニム衣装のスタイルのよさにも注目が集まる

動画には岩本がくすみピンクのセットアップ、本高と川崎は白シャツ＆デニムの衣装で登場。岩本はいちばん前で腰を屈めて両手を広げ、後ろで本高は両手を広げ、川崎は人差し指を突き出してポーズ。

ゆるっとした雰囲気でニコニコ笑いながらもキレッキレに踊る3人。途中で岩本は両手を広げて後ろに進み、本高と川崎のあいだに入り、3人で並んでダンス。そして岩本は本高と川崎を目立たせるように頭の上で手を広げ、本高と川崎は岩本をリスペクトするように両手を向けた。

最後、岩本はキメ顔でダブルピース、本高と川崎は“ありがとうございました”とでも言うように手を合わせている。

コメント欄には「ひーくんが一歩下がって一緒に踊るシーンがお兄ちゃんみたいでメロい」「ひーくん膝を曲げてふたりが見えるようにしてくれて優しい」「克樹くんニコニコしててかわいい」「星輝くん足が細くて長すぎる」などといったファンの声が続々と到着。

番組公式TikTokでは、岩本がTravis Japanの松田元太、そしてB＆ZAIの橋本涼・菅田琳寧・鈴木悠仁と共にSnow Man「カリスマックス」をダンスする動画も公開されている。

■岩本・本高・川崎の「オドロウゼ！」

■岩本・松田・橋本・菅田・鈴木の「カリスマックス」