フィギュアスケートの坂本選手が13日、現役引退会見を行いました。

2月のミラノ・コルティナオリンピックで、個人・団体で2つの銀メダルを獲得。現役最後の大会となった世界選手権では自己ベストで日本勢最多4度目となる優勝を果たし、有終の美を飾っていました。

坂本選手と言えば、神戸出身らしい関西ノリと明るさで五輪の団体の際には、応援でも演技でもチームを明るくする存在となっていました。

「無理やり笑顔を作っているわけではなくて、今の状況が楽しくて笑っている。試合とか納得いかないときは練習でも試合でも泣きますし、今シーズン特にいっぱい泣いてきた。泣くのはその日だけにして次切り替えて、暗い気持ちだとマイナスに引っ張られるので、ここから勝ち上がったらかっこよくないと思って、ポジティブに考えて『よしやるか』とやっています」とポジティブの源を語りました。

今後は指導者の道へ進むという坂本選手は「中野先生みたいな先生になりたい」と自身の恩師である中野園子コーチの名前を出しました。「技術だけじゃなくて人間性の部分でもいろいろ伝えていけたら。人間性の部分では自分も未熟なところもあるので、そこはきっと中野先生から学ぶところもあるので吸収して、それを後輩たちに教えていけたら。技術の面ではそれぞれの子にあった指導を出来るように、先生の言葉をきいてその子の演技見て勉強しながら、それをどんどん自分らしく指導できたらいいなとおもっています」と話しました。

その中で特に子供たちに伝えたいことは「自分も特に器用で何でも出来るワケじゃなく、今では花織といえばダブルアクセルとなったけど、できるまで2年くらいかかったり、出来るまで試行錯誤して出来る人に教えてもらっていたので、できないからってあきらめないでほしいと伝えたい。周りの人がなんと言おうと自分がスケートしたい、勝ちたいんだったら一生懸命やるしかないんだよと伝えたい」と思いを語りました。