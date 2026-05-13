元SKE48矢神久美、第2子出産を報告「男の子でございます」子どもの写真も公開
【モデルプレス＝2026/05/13】元SKE48の矢神久美（31）が5月13日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。第2子男児の出産を報告した。
【写真】元SKE人気メンバー、出産報告で子どもの写真公開
矢神は、子どもの写真を添え「第二子爆誕！！母子共に健康です！！」と出産を報告。その後の投稿では「あ、男の子でございます」と性別についても言及していた。
矢神は1994年6月13日生まれ、愛知県出身。2008年7月に開催されたSKE48オープニングメンバーオーディションに合格。選抜メンバーとしてデビューし、SKE48チームSのメンバーとして活躍。デビューシングル「強き者よ」から11枚目のシングル「チョコの奴隷」まで全て選抜で、2012年の選抜総選挙では28位に入るなどグループ屈指の人気を集めていたが、2013年春にグループを卒業し一度は芸能界を引退。2015年10月より芸能活動を再開していたが、2018年4月には一般男性と結婚していたことを報告し、再び芸能界を離れることを明かしていた。そして、2023年6月には、芸能事務所に所属することを報告している。（modelpress編集部）
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◆矢神久美、第2子出産を報告
矢神は、子どもの写真を添え「第二子爆誕！！母子共に健康です！！」と出産を報告。その後の投稿では「あ、男の子でございます」と性別についても言及していた。
◆矢神久美、SKE48メンバーとして活躍
矢神は1994年6月13日生まれ、愛知県出身。2008年7月に開催されたSKE48オープニングメンバーオーディションに合格。選抜メンバーとしてデビューし、SKE48チームSのメンバーとして活躍。デビューシングル「強き者よ」から11枚目のシングル「チョコの奴隷」まで全て選抜で、2012年の選抜総選挙では28位に入るなどグループ屈指の人気を集めていたが、2013年春にグループを卒業し一度は芸能界を引退。2015年10月より芸能活動を再開していたが、2018年4月には一般男性と結婚していたことを報告し、再び芸能界を離れることを明かしていた。そして、2023年6月には、芸能事務所に所属することを報告している。（modelpress編集部）
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