カリスマ的歌手・尾崎豊さん（１９９２年没、享年２６）の妻・尾崎繁美さんが、１３日までに自身のインスタグラムを更新し、結婚記念日を迎えたことを報告した。

繫美さんは「５／１２は豊と私の３８年目の結婚記念日でした １９８８年５月吉日。新婚旅行で訪れた神戸・六甲山。ケーブルカーから見えたまばゆい新緑と、どこまでも広がる青空が印象的で。でも、何より…あの日の豊が、息をのむほどカッコ良くて ３８年という歳月が流れても、あの時の眼差しや空気感は、今も私の心の中で色褪せることなく、鮮やかなままです 思い出を美しく彩ってくれる、お気に入りの一枚をシェアします」とつづり、青のジャケット姿の豊が手すりに腕を置き、カメラを見つめる写真を公開。「尾崎豊 ３８年目の結婚記念日 神戸新婚旅行 六甲ケーブルにて メロメロ」と、ハッシュタグを付けた。

コメント欄には「素敵です 結婚記念日おめでとうございます 永遠の愛ですね」「僕が僕である為に勝ち続けなきゃならない！僕の座右の銘です」「尾崎豊さん、本当に息を飲むほど素敵ですね」「おめでとうございます 私にとってもいつまでも色褪せない時代です ありがとうとお伝えください」「男から見てもカッコいい 今の若い子達にも尾崎豊を聴いてほしいですね」「貴女の旦那様は今でも世界１カッコいい」とファンが投稿した。

繁美さんは、夫の没後３０年の節目に雑誌「ＦＲａＵ」のウェブサイトで連載をスタート。豊さんのことや自身のこと、息子について語っている。「ＦＲａＵ」のサイトでは自身について「１９６８年生まれ。東京都出身。１８歳で尾崎豊と出会い、２０歳で結婚。２１歳で長男裕哉を出産。２４歳で夫と突然の別れ…。以後ボストンに母子留学し、シングルマザーとして裕哉を育てながら１０年間の海外生活を経て帰国。現在に至る」と自己紹介している。