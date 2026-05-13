ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 環境改善進むクブチ砂漠を訪ねて 中国内モンゴル自治区 環境改善進むクブチ砂漠を訪ねて 中国内モンゴル自治区 環境改善進むクブチ砂漠を訪ねて 中国内モンゴル自治区 2026年5月13日 15時14分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １２日、初夏のクブチ砂漠。（ドローンから、オルドス＝新華社記者／貝赫） 【新華社オルドス5月13日】中国内モンゴル自治区オルドス市ハンギン旗のクブチ砂漠では、長年の整備を経て環境改善が続いている。現在は草木が芽吹き、ネジアヤメが咲く初夏の景色が広がっている。１２日、初夏のクブチ砂漠。（ドローンから、オルドス＝新華社記者／貝赫）１２日、初夏のクブチ砂漠。（ドローンから、オルドス＝新華社記者／貝赫）１２日、初夏のクブチ砂漠。（ドローンから、オルドス＝新華社記者／貝赫）１２日、初夏のクブチ砂漠。（オルドス＝新華社記者／貝赫）１２日、夕日に照らされるクブチ砂漠。（ドローンから、オルドス＝新華社記者／貝赫）１２日、クブチ砂漠で咲き誇るネジアヤメ。（オルドス＝新華社記者／貝赫）１２日、クブチ砂漠を歩く牛の群れ。（オルドス＝新華社記者／貝赫） リンクをコピーする みんなの感想は？