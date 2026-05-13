「車体の長さ」「加速の鈍さ」などから右折を譲る可能性

乗用車からすれば、大型トラックはやや威圧的にも感じます。そんないかつい大型トラックが右折する際などにパッシングして道を譲ってくれると、「なんだか優しいな」と、過剰にほっこりするものです。

【え…www】これが今じゃ「超特殊」になったウインカーです（写真）

しかし、元大型トラックドライバーの交通心理士で、近畿大学・生物理工学部の島崎 敢教授によれば、大型トラックが右折しようとする乗用車に道を譲るのは、優しさだけでなく、大型トラック特有の理由がいくつかあると指摘します。

「まず一番の理由として考えられるのは、トラックは車体が長いということです。

前方が詰まっているとき、乗用車なら『まあ行けるかな』と進める場面でも、トラックは自分の車長を考えると交差点内に収まりきらないことがあります。無理に進んでも交差点を塞いでしまうので、それなら先に右折車を行かせた方が良い、という判断をすることはあるでしょう。

また、トラックは乗用車に比べて加速が鈍いという事情もあります。停止した状態から動き出してスムーズに流れに乗るまでに、どうしても時間がかかってしまいます。であれば、先に右折車を行かせてしまった方が、道路全体の流れとしては効率的であり、交通の円滑を考えたプロの判断ともいえます。

さらに、右折しようとしている車がすでにかなりはみ出していて、自分がそのまま進むと通りにくいという場面もあります。お互いに窮屈な思いをするくらいなら、先に行ってもらった方がすっきりします。実務的に『その方が楽』という合理的な判断です」（島崎教授）

島崎教授によれば、大型トラックが右折車に道を譲る理由は、この他にもあるといいます。

「右折車の後ろ――つまり対向車線で直進を待っているクルマの中に、同じ会社や同業の仲間のトラックがいるかもしれません。右折車がいつまでも信号待ちで待っていると、その後ろの仲間も進めません。先に右折車を行かせてあげることで、結果的に対向車線の流れも良くなり、仲間を助けることにもなるわけです。

そしてもうひとつ、プロドライバーの中には『不確定要素を減らす』という防衛的な考え方を持っている人もいます。右折しようとしている車は、自分の進路と交差する存在です。自分が動かずに相手を先に行かせれば、交差する動線がひとつ消える。自分が進む場合は、相手が間違って飛び出してくる可能性をゼロにはできません。

状況にもよりますし、何でもかんでも譲ればいいというわけではありませんが、『衝突する可能性のある要素をひとつ減らす』という発想は、日常的にリスクと向き合っているプロならではの安全哲学です」（島崎教授）

譲ってもらっても注意してほしい「サンキュー事故」

また、こういった大型トラックのドライバーの判断は、トラックの運転席の高さも関係しているともいいます。



右折を譲ってくれたのは優しさだけではない（2026年、松田義人撮影）



「大型トラックのドライバーが、こうした判断ができる背景には、トラックの運転席が乗用車よりもかなり高い位置にあり、交差点の状況が俯瞰的に見えやすい視点にある、という理由もあります。

右折車がいること、その先の対向車線がどうなっているか、歩行者はいるか――乗用車のドライバーよりも多くの情報が目に入っています。よく見えているから状況を判断できる、判断できるから譲れる。優しさの前提として、視界の広さがあるのです」（島崎教授）

乗用車とは違う大型トラックならではの事情や、乗用車を運転しているドライバーとは違う視界を持つからこそ右折を譲ってくれることがあるということのようです。最後に島崎教授は、このように大型トラックに右折を譲ってもらった場合でも、乗用車のドライバーには注意してほしい点があるともいいます。

「トラックが道を譲ってくれたとき、つい『急がなきゃ』と慌ててしまいがちですが、ここは落ち着いて進んでください。

譲ってくれたトラックの左側後方から、バイクや自転車がすり抜けてくることがあります。いわゆる『サンキュー事故』と呼ばれるパターンで、教習所のシミュレータでもよく取り上げられる典型的な事故類型です。

譲る側のプロのトラックドライバーの皆さんも当然気をつけていると思いますが、左後方の安全を確認してから譲るということが大切です。そして譲られた側も、慌てずにしっかり自分の目で安全を確認してから進む。せっかくの『どうぞ』を、安全に受け取りたいですね」（島崎教授）