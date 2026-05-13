日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分」が放送され、この日は「女性アナウンサーのリアル」と題し、かつて局アナでフリーとなった小島慶子、中川安奈、吉田明世、タレントに転身した森香澄が出演した。

フリーになって「３年くらい」という森にＭＣのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也は「フリーになって良かったな〜とか思う？」と質問。森は「私は幅を広げたかったんです。アナウンサーのお仕事もやりたかったんですけど、それプラスお芝居だったりとか他のお仕事もやってみたいということで辞めたんです」と答えた。

しかし「バラエティーで（お笑い）芸人さんとふざけて…例えば踊ったりだとかの動画をそこだけ切り取られて『アナウンサーを辞めてまでやりたかった仕事はこんなことなんですか？』とかめっちゃ言われるんです」と告白。「別にこれのために辞めたわけではないんですけどみたいな。でもけっこう言われます」と明かした。

森は東京女子大現代教養学部卒業後の２０１９年４月にテレビ東京に入社。同期には田中瞳アナ、池谷実悠アナがいる。２３年３月末で退社し、２４年には写真集を出すなど活動の場を広げている。