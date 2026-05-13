◇ナ・リーグ ドジャース2−6ジャイアンツ（2026年5月12日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で12試合、53打席ぶりの本塁打となる7号を放つなど2安打1打点だった。デーブ・ロバーツ監督（53）は試合後、久々の一発を称えた。

1−1の3回、先頭で迎えた第2打席で相手先発・ハウザーに対し2ボール1ストライクからの4球目、外角シンカーを強振。打球は逆方向の左中間へグングンと伸び、スタンド最前列に着弾。大谷は本塁打になったことを確認するとダイヤモンドを一周しながら口を大きく開けて首を振りながら天を仰ぎ、安堵の表情を見せた。

試合後、ロバーツ監督は「今夜は翔平がとても良かった」と安堵の表情。「シンカーを逆方向に本塁打にしたのは素晴らしかった。何度か強い打球も打っていた」と称えた。

そして、大谷が本塁打直後に見せたリアクションに「ほっとしたように見えた。笑顔もあったし、笑っていた。今夜の攻撃面については、彼自身も良い感触を持てると思う」と指揮官も安堵した。

。その上で「もちろん1人だけの問題ではないが、彼が乗ってくると他の選手たちも楽になる。彼だけの責任ではない。ただ、最高の選手が本来できることをしてくれると、ダグアウトにエネルギーが加わる。他の選手たちも少し自由にプレーできるようになる」とチーム全体への波及効果を口に。「それに、彼が良い時は長打が出る。つまり得点につながる。ただ単打を打つだけではない。彼が本来の姿を見せれば、それはスコアボードに点として表れる」と大谷が調子を取り戻せば、自ずとチーム全体として得点力がアップすると期待を寄せた。