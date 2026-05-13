カルビー「ポテトチップス」が白黒に→土田晃之が「効果」に言及「なんだこれ？って」
タレントの土田晃之が、13日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に出演し、カルビーが「ポテトチップス」などのパッケージを白黒の2色対応にすることにコメントした。
【画像】どうなるのか…カルビー「ポテトチップス」の“白黒”バージョン
カルビーは12日、「中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、商品の安定供給を最優先とする観点から、当面の対応策として一部商品のパッケージ仕様を見直します」とし、「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」「フルグラ」などの商品について、印刷インクの色数を減らし、2色にすると発表した。
『とれたてっ！』では、売り場に白黒パッケージが増えたイメージを公開。カンテレ・藤本景子アナは「すべてが白黒になった場合、よく見ないと。私、うすしお派なんですけど、家に帰ったら違う味だったっていうことがあるかもしれない」と言及した。
一方、土田は「長期の目線で見て、全部白黒だったら困りますけど、そんな長くないとするんだったらば、めちゃめちゃいいと思いますけどね。単純にお菓子売り場のところは本当に考えてみればカラフルだなと思って。そこでやっぱり白黒があれば、なんだこれ？ってなる」とし、「こんだけきょう、朝からずっとポテチのニュースにやってる、いろんな報道機関で。この宣伝効果はめちゃめちゃでかい」とずばり。
土田は「ポテチってあるのが当たり前すぎて、普段なんにも考えてなかったんですけど、スーパー行って白黒のやつが売ってたら『あっニュースでやってたやつだ』と思って手にとると思う」と私見を述べた。
古市憲寿も「カルビー最高ですよね」と言い、「批評性があるのも良いと思う」「カルビーって民間企業ですけど、それがある種注意喚起みたいな形で白黒にしたってことはすごい意味がある」などと語った。
【画像】どうなるのか…カルビー「ポテトチップス」の“白黒”バージョン
カルビーは12日、「中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、商品の安定供給を最優先とする観点から、当面の対応策として一部商品のパッケージ仕様を見直します」とし、「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」「フルグラ」などの商品について、印刷インクの色数を減らし、2色にすると発表した。
一方、土田は「長期の目線で見て、全部白黒だったら困りますけど、そんな長くないとするんだったらば、めちゃめちゃいいと思いますけどね。単純にお菓子売り場のところは本当に考えてみればカラフルだなと思って。そこでやっぱり白黒があれば、なんだこれ？ってなる」とし、「こんだけきょう、朝からずっとポテチのニュースにやってる、いろんな報道機関で。この宣伝効果はめちゃめちゃでかい」とずばり。
土田は「ポテチってあるのが当たり前すぎて、普段なんにも考えてなかったんですけど、スーパー行って白黒のやつが売ってたら『あっニュースでやってたやつだ』と思って手にとると思う」と私見を述べた。
古市憲寿も「カルビー最高ですよね」と言い、「批評性があるのも良いと思う」「カルビーって民間企業ですけど、それがある種注意喚起みたいな形で白黒にしたってことはすごい意味がある」などと語った。