NEXSTは、VRライブコンテンツ『Xmersive:UNIS』のスマートフォン（iOS／Android）版を、5月13日12時より全世界同時リリースすると発表した。あわせて、デジタルフォトカードをコレクションできる新アプリ『PhotoEX』の提供も同日より開始する。

【画像あり】コンテンツで楽しめるライブ映像やデジタルフォト

『Xmersive:UNIS』では、K-POPガールズグループ「UNIS」とコラボレーションしたVRコンテンツを配信する。UNISのライブパフォーマンスを高精細なVR映像で収録し、ライブ会場の最前列にいるかのような臨場感を実現した音楽体験コンテンツとなっている。

これまでVRヘッドセット向けに提供されていた本コンテンツを、より多くのユーザーへ届けるためスマートフォン版が開発された。端末の動きやスワイプ操作により、180度に広がるライブ空間を自由に見渡すことができ、視点を動かしながらメンバーを追いかける体験が可能となっている。

同時提供される『PhotoEX』は、『Xmersive:UNIS』のコンテンツ購入ごとにUNISのデジタルフォトカードが1枚付与され、アプリ内で管理・閲覧できる専用アプリだ。

『Xmersive:UNIS』通常版には、「SWICY」「SUPERWOMAN」「Curious」「From a seed called ‘Hey, what’s up?’」の人気楽曲4曲を収録したVRコンテンツに加え、撮影の裏側を収めた「ビハインドザシーン」、そしてデジタルフォトカードが含まれる。また、「SWICY」「SUPERWOMAN」の2曲を収録した『Xmersive:UNIS (2songs Edition)』も14.99ドルで販売される。

リリースを記念し、対象コンテンツの購入者を対象とした抽選キャンペーンも実施される。応募者の中から抽選で30名に、限定・非売品となるUNIS直筆サイン入りハコスコがプレゼントされる。キャンペーン期間は4月8日から6月30日まで。対象コンテンツの購入で自動エントリーとなる。

『NEXST VR LIVE』では、第2弾プロジェクトとしてK-POPガールズグループ「KISS OF LIFE」とのコラボレーションも決定しており、現在『Xmersive』第2弾コンテンツの開発が進行している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）