「たまらん…」辻希美、第5子次女の“かわいすぎる行動”に悶絶「鏡の中の夢とチューしてたのぉ〜」 キュートな写真を披露
5児の母でタレントの辻希美（38）が、13日までに自身のSNSを更新。「たまらん…」とつづり、第5子次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の“かわいらしい行動”を写真で披露した。
【写真】「たまらん…可愛すぎて癒される朝でした」鏡に写る自分と“チュー”するキュートな夢空ちゃん ※2枚目
ブログでは、この日も朝のルーティンである弁当作りを終えたことを報告。続けて「そんな今日の夢しゃん」「鏡の夢と出会い…不思議な気持ち??に 笑 そんな鏡の中の夢とチューしてたのぉ〜」と、鏡に写る自身に興味津々の様子で鏡越しの自分と“チュー”する夢空ちゃんの様子を紹介した。
その姿を目の当たりにした辻は「たまらん…可愛すぎて癒される朝でした」と、ほっこり気分で朝時間を過ごしたことを伝えていた。
【写真】「たまらん…可愛すぎて癒される朝でした」鏡に写る自分と“チュー”するキュートな夢空ちゃん ※2枚目
ブログでは、この日も朝のルーティンである弁当作りを終えたことを報告。続けて「そんな今日の夢しゃん」「鏡の夢と出会い…不思議な気持ち??に 笑 そんな鏡の中の夢とチューしてたのぉ〜」と、鏡に写る自身に興味津々の様子で鏡越しの自分と“チュー”する夢空ちゃんの様子を紹介した。
その姿を目の当たりにした辻は「たまらん…可愛すぎて癒される朝でした」と、ほっこり気分で朝時間を過ごしたことを伝えていた。