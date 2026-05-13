【トランプ2.0 現地リポート】

インディアナ州予備選が暴いた「トランプに逆らえば落選」という共和党のルール

支持率の低迷が続くトランプ大統領と保守派の共和党にとって、連邦議会の勢力を左右する11月の中間選挙は、厳しい戦いになるとみられている。それでも、共和党が勝つ可能性はある。理由の一つが、ゲリマンダリングだ。

ゲリマンダリングとは、選挙区の線引きを自党に有利なように書き換えること。自党の支持者が多数派になる選挙区を増やし、相手党の支持者を少数の選挙区に押し込める。その結果、総得票では負けても、議席では勝てる。

選挙区は本来、10年に1度の国勢調査をもとに見直される。ところが共和党は近年、これを戦略的に繰り返すようになっている。

連邦議会の選挙区を決めるのは、主に各州の議会だ。だから共和党は過去20年間、州議会での多数派獲得に力を注いできた。今月5日のインディアナ州予備選に巨額の資金を投じたのもそのためだ。

問題は、この線引きが、マイノリティーの政治的な声を削る手段にもなることだ。

民主党票は、黒人をはじめ人種的マイノリティーの有権者が多い都市部に集中しやすい。一方、共和党票は、白人が多い郊外や地方に分散している。

そこで共和党が多数派になる選挙区を多く作れば、マイノリティーの声は弱くなる。

この動きを後押ししたのが、先月29日の連邦最高裁判断だった。

アメリカには、歴史的に政治から排除されてきた黒人有権者の声を守るための選挙区が存在する。その一つ、ルイジアナ州の選挙区について、保守派が多数を占める最高裁は「人種を過度に考慮した違憲な線引き」と判断した。

これを受けてルイジアナ州は、すでに始まっていた期日前投票を停止した。選挙区の引き直しのために、投票が始まってから選挙を止めたのである。この異常な動きは、他の南部の共和党州にも波及している。

一方、民主党州の多くは、これまで特定の党に偏らない線引きを重視してきた。そのため共和党の攻勢に出遅れている。ここにきて自党に有利な再区割りを進める動きも出ているが、バージニア州では有権者が承認した民主党有利の選挙区案が無効とされるなど、巻き返しに苦戦している。

トランプ共和党の「最後のとりで」がどんな結果をもたらすのか。選挙は、もう支持率だけでは読めない。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）