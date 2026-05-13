国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）は１３日、２０２５年度の年間各賞を発表。男子年間最優秀選手賞（ＭＶＰ）にあたる「ジャーシー・ジョー・ウォルコット賞」に、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が選出された。２２年度以来２度目の受賞となる。

ジャーシー・ジョー・ウォルコットは、１９４０〜５０年代にジョー・ルイス、エザート・チャールス、ロッキー・マルシアノ（いずれも米国）らと拳を交えたた米国の元世界ヘビー級王者。ＩＢＦは受賞理由について「圧倒的な王座防衛戦やエリートレベルのパフォーマンスなど、２０２５年の目覚ましい活躍によりこの栄誉を獲得した。特筆すべきは、井上選手がこの名誉ある賞を受賞するのは今回で２度目となることだ。ボクシング界屈指のパウンド・フォー・パウンド・ファイターとして広く認められている井上選手の１年間の功績は、プロボクシング界の頂点における彼の地位をさらに確固たるものにし、ジャーシー・ジョー・ウォルコット賞が体現するエリート基準を反映している」と説明した。

２０２５年の井上は、１月に金芸俊（韓国、４回ＫＯ勝ち）、５月にラモン・カルデナス（米国、８回ＴＫＯ勝ち）、９月にムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン、１２回判定勝ち）、１２月にアラン・ピカソ（メキシコ、１２回判定勝ち）と、年間４試合の４団体統一王座防衛戦にすべて勝利。４団体統一王座の年間４度防衛は史上初。全団体統一王座の年間４度防衛は２団体時代の７６年ムハマド・アリ（米国）以来の偉業となった。

またＩＢＦ年間最高試合には、２５年３月２９日に愛知県国際展示場で行われたＩＢＦ世界フライ級タイトルマッチ、矢吹正道（緑）―アンヘル・アヤラ（メキシコ）が選出された。矢吹はＩＢＦ世界ライトフライ級王座を保持したまま１階級上の王者・アヤラに挑戦し、１２回ＴＫＯ勝ち。日本男子初の世界２階級同時制覇を果たした。