内山理名、夫婦の“言い合い”振り返る 生後6ヶ月の子育て中…夫は吉田栄作
俳優・吉田栄作（57）の妻で俳優の内山理名（44）が、12日放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。夫婦で“もめた”エピソードを明かした。
【写真】夫は吉田栄作！ベビーカー押す近影を公開した内山理名※4枚目
生後6ヶ月の娘を育児中。「ママになってできなくなったこと」を聞かれ、「“すする”ものがあんまり」と答えた。
子どもが横で寝ていると、「すする音で起きたりとか」「意外とすする音って、するんだって…」と説明。MCの藤本美貴と横澤夏子は「うるさいですもんね、すする音って」と納得した。
内山は「夫と、けんかじゃないけど、そばをすする・すすらないで…」「すすらないでほしいって言ったら『そばはどうやってすすらずに食べるの？』って」「言われてわからなくて…」とエピソードを明かした。
横澤が「とにかく音をたててほしくないわけですよね？（子どもを）起こしたくないから。やっと寝てくれたから」とフォロー。藤本も「そばって、すすらないで食べたことない。反射でもうすすっちゃいますよね」と難しさを共感していた。
吉田と内山は2021年11月21日に、それぞれのインスタグラムを通じて結婚を発表。13歳差婚が話題を集めた。25年9月に第1子誕生が報告された。
【写真】夫は吉田栄作！ベビーカー押す近影を公開した内山理名※4枚目
生後6ヶ月の娘を育児中。「ママになってできなくなったこと」を聞かれ、「“すする”ものがあんまり」と答えた。
子どもが横で寝ていると、「すする音で起きたりとか」「意外とすする音って、するんだって…」と説明。MCの藤本美貴と横澤夏子は「うるさいですもんね、すする音って」と納得した。
横澤が「とにかく音をたててほしくないわけですよね？（子どもを）起こしたくないから。やっと寝てくれたから」とフォロー。藤本も「そばって、すすらないで食べたことない。反射でもうすすっちゃいますよね」と難しさを共感していた。
吉田と内山は2021年11月21日に、それぞれのインスタグラムを通じて結婚を発表。13歳差婚が話題を集めた。25年9月に第1子誕生が報告された。