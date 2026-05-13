◇プロ野球セ・リーグ DeNA3-1中日(12日、横浜スタジアム)

DeNA・佐野恵太選手が、ソフトバンクへの電撃トレードが発表された山本祐大選手について、「弟のような存在だったので僕が寂しくなる」と心境を明かしました。

「2番・レフト」で先発出場した佐野選手は、初回の第1打席へ向かう際に、ソフトバンクへの電撃移籍が発表された山本選手の登場曲を使用。

自身の粋な演出について、「一緒に野球できなくはなりましたが、祐大のことを見に来たファンもたくさんいたと思うので、なにか形にできればと勝手に使いました」と話しました。

自主トレをともに行うなど、関係の深いふたり。佐野選手は山本選手から直接連絡を受けたといい、「一個下のドラフトで同じ9位という順位で入ってきて、寮生活の時から9年間一緒にプレーした。野球で一緒にプレーした時間もそうですけど、野球以外の自主練習もそうですし、数え切れないくらい食事にも行きました。弟のような存在だったので『僕が寂しくなるな』という気持ちが一番」と心境を明かしました。

さらに、山本選手について聞かれると、「気持ちの強さだったり根性だったりという部分というのは本当にピカイチです。1軍の試合に出始めてなかなかうまくいかずに自暴自棄になってる時もありましたけど、祐大なら大丈夫だと1年目からの姿を見て思ってたので、いまぐらい活躍する選手になってもビックリすることはない。これからももっともっといい選手に、球界を代表する選手になってくれると思ってます」と明るい表情で返答。

しかし、山本選手との思い出が溢れたのか、「毎日試合が終わってからバッティング練習を一緒にしていましたけど。今日1人で練習して初めて実感したといいますか…」と言葉を詰まらせ、涙を堪えながら、「野球人生お互い続けていくので、グラウンドで顔合わせると思いますし、彼がキャッチャーで打席に立つというのが楽しみになる。今日の室内は静かでしたね。いつもうるさいんで」と別れを惜しみました。