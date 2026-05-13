いすゞ自動車<7202.T>が上げ幅を拡大している。午後２時ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高３兆７０００億円（前期比６．４％増）、営業利益２６００億円（同２７．６％増）、純利益１６００億円（同１８．６％増）を見込み、年間配当予想を前期比２円増の９４円としたことが好感されている。



トラック・バスなど商用車は、国内向け販売台数１０万台（前期比８％増）を目指すほか、北米を中心に海外で２５万台（同８％増）の販売を目指す。一方、ピックアップトラック及び派生車についてはタイ向け・輸出向けともに前期並みを見込む。中東情勢の影響が営業利益を４００億円押し下げると予想するものの、販売台数の増加や価格対応の推進、円安効果などで大幅増益を見込む。



なお、２６年３月期決算は、売上高３兆４７９０億円（前の期比７．５％増）、営業利益２０３７億３００万円（同１１．２％減）、純利益１３４８億７６００万円（同３．７％減）だった。



出所：MINKABU PRESS