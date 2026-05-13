0円・10秒で完成！紙1枚が「即席スマホスタンド」に変わる便利な裏ワザ
▶【写真付きで解説】スマホが倒れるストレスにさよなら！紙1枚で作れる即席スタンド
スマホを立てかけたいのに滑り落ちる、スタンドがなくて困った…。そんな悩みを紙1枚で解決！専用グッズがなくても、紙を折るだけでスマホから手を離せる便利な方法があります。SNSでも話題の、道具不要で今すぐ作れるスマホスタンド術をご紹介します。
■準備するのは紙1枚だけ！ハサミも、のりも使いません
このライフハック最大の魅力は、特別な道具を一切使わないこと。今回は、コピー用紙（A4サイズ）1枚を準備しました。ハサミやのりを使わないので、後片付けの必要もありません。お出かけ先にあるチラシや、ノートを1枚ピリッと破るだけでも作れちゃいますよ。
■折り紙感覚でとっても簡単！スマホスタンドの作り方
1.紙を縦に置き、下側の角を反対の辺に合わせて三角に折る
2.折り目をつけたら一度開く
3.反対側も同じように三角に折る
4.紙を裏返す
5.三角部分を根元から上に折る
6.三角部分が立体的になるように開いて、底にしっかりと折り目をつける
7.手前を1cmくらい立ち上げるように折る
8.完成！
最後に立ち上げた部分がスマホのストッパーになります。しっかり自立したシンプルなスタンドの出来上がりです。
■スマホは横置きが最適！他の紙でもできる？
実際にコピー用紙で作ったスタンドにスマホを立ててみると、驚くほどの安定感！今回は、iPhone12（縦146.7mm×横71.5mm、重さ162g）を使用しました。小さめサイズのスマホなので、スタンドの中にすっぽり収まる感じです。
動画視聴には横置きがベスト。紙の強度にもよりますが、一般的なスマホなら重さに負けることなくしっかり支えてくれます。
縦置きもできましたが、やや不安定なため長時間の使用には不向きかなと思います。少し厚手の紙（チラシや画用紙など）を使うとより安定しそうです。
正方形の紙でもできるかな？と手近にあった折り紙で作ってみたところ、私のスマホにはぴったりでした。それぞれのスマホに合う紙の大きさを見つけるのも楽しそうです！
■専用スタンドがなくても大丈夫！紙1枚で自由な時間を
「あ、スタンドがない！」と思った時、この折り方ひとつ知っているだけで、スマホの使い勝手はぐんと良くなります。両手が自由になるので、キッチンで炒め物をしながらレシピを確認したり、ビデオ通話で長時間話したりする時も肩が凝りません。
わざわざ荷物を増やさなくても、身近な「紙」が立派な便利グッズに早変わり。折り方も簡単なので、ぜひ実際にお手元の紙で試してみてくださいね。
文＝あんこ
育児に役立つライフハックを日々探しているママライター。おしゃれで便利な暮らしを手に入れるべく、SNSチェックは欠かせません。「これみんなもやってみて！」と思った裏ワザを、子を持つ主婦の目線で紹介します！