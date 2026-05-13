乾汽船 <9308> [東証Ｓ] が5月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比49.0％減の19.5億円に落ち込んだが、従来予想の11.4億円を上回って着地。27年3月期は前期比2.2倍の43.2億円に急拡大する見通しとなった。3期連続増収になる。



同時に、前期の年間配当を6.65円→9.93円(前の期は76円)に増額し、今期も前期比24.79円増の34.72円に大幅増配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は10.4億円の黒字(前年同期は1.1億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-1.5％→12.9％に急改善した。



株探ニュース