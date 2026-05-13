アーティストグループ『Number_i』が5月12日、グループの公式Instagramを更新。メンバーがゲームを楽しむ動画を公開し、反響を呼んでいます。



【写真を見る】【 Number_i 】 単語ゲームで対決に ファン反響 「懸命に考えてる顔が可愛い 」「この空気感‪が幸せすぎる」





公開されたのは「単語をフィットさせろ！ Make a Word」というゲーム。提示された「最初の文字」と「最後の文字」に合うよう、間の文字を埋めて単語を完成させるというものです。神宮寺勇太さんが審判役を務め、岸優太さんと平野紫耀さんが対決しました。







第1問の、頭が「き」で最後が「ら」というお題では、岸さんが「キラキラ」といち早く回答し1ポイントを獲得。







続く「ら」で始まり「に」で終わるお題や、「め」で始まり「も」で終わるお題では、二人とも苦戦。神宮寺さんから「やめ！」とストップがかかる一幕もありました。







第4問の「ぬ」で始まり「か」で終わるお題には、二人が同時に「ぬか！」と回答。仲良く1ポイントずつを分け合いました。





そして最後は、勝てば一気に1000ポイント獲得となる逆転チャンス。お題は、頭が「て」で最後が「み」。





これに対し、岸さんが「テルミー（Tell Me）」とひらめき、見事勝利を収めました。





この投稿にファンからは「なんか楽しい〜」「懸命に考えてる顔が可愛い 」「『やめ！』がかわいすぎる 」「この空気感‪が幸せすぎる」といった温かいコメントが多数寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】