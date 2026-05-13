TBS系「プレバト」の俳句コーナーなどで知られる俳人・夏井いつき氏（69）が13日、自身のX（旧ツイッター）などを更新。自身の病気説について「ガセネタです」と否定した。

「おかげさんで69歳」と題した自身のブログを添付したXを投稿した夏井氏。「昨日、ラジオ局の廊下で出会った人に“ご病気だったと聞きましたが・・”と言われた。が、“それは、全くのガセネタです！”と明るく完全否定してきた」とラジオ局でのやりとりを明かした。

「おかげさんで、兼光に・・・いや、健康に本日69歳を迎えました！おかげさんで69歳！」とこの日、69歳になったことを喜んだ。

ブログ内でも病気説を完全否定。「最近、色んな人に“もうお体は・・？”と聞かれたり、ケンコーさんに“組長死んだんか・・”と電話かかってきたり、急に発注してこない代理店が出てきたり〜苦笑」とユーモアたっぷりに最近の出来事についてもつづっていた。

夏井氏は8年間、中学校で国語教諭を務めた後、俳人へ転身。「俳句集団いつき組」の組長として創作活動の他、誰でも参加可能な「句会ライブ」を全国で開催。テレビ、ラジオなどでも俳句の普及活動を行っている。