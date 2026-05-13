Photo: 門岡 明弥

ROOMIE 2025年7月20日掲載の記事より転載

暖かくなると意識し始めるのが「こまめな水分補給」。

外出時はウォータータンブラーを活用し、家にいるときは無印良品のこんなアイテムを使っています。

無印良品の保温保冷卓上ポット

Photo: 門岡 明弥

昨年末から愛用している、無印良品の「広口で洗いやすい 保温保冷卓上ポット」。

以前、冬場に「白湯」を飲むためのポットとして紹介しましたが、それからずっと愛用中。実は暖かい季節にも大活躍してくれるんです！

保冷機能も抜群

Photo: 門岡 明弥

それは保温効果だけではなく、保冷効果も抜群だからこそ。真空二重構造により長時間、中の飲料の温度を保ってくれます。

氷をたくさん入れてキンキンの冷水を堪能するのもよし、ちょっとひんやりする冷水を楽しむもよし。

Photo: 門岡 明弥

自分が飲みたい温度に調節して、その温度をしっかりキープしてくれるのは思った以上に快適です。

おなかを冷やしすぎないように白湯を飲むこともあるのですが、そんなときにもバッチリ活躍。

また、水切れのいい注ぎ口も健在。半年以上使ってもフタのパッキンが緩くなったり、どこかしらのパーツに不具合が出たりすることはありませんでした。

1日にポット2杯分の水を飲む

Photo: 門岡 明弥

いつも3〜4時間くらいかけて1杯分の水を飲み切るのですが、最後までほとんど温度が変わらず。

6時間くらい経っても温度がキープされていると感じるほど、その保温・保冷効果は高いです。

Photo: 門岡 明弥

目盛はありませんが、これ1本で0.8L。どのくらいの水を飲んだかざっくり把握できるところもうれしいポイント。

最近は「卓上ポット2本分の水を飲む」ことを意識しています。そのおかげで、1日に約1.5Lの水分補給を無理なく実現できるようになりました。

そして僕が買ったときは「黒」しかなかったものの、製品ページを見ると「グレーベージュ」のカラーも新たに登場していますね。超かわいい！