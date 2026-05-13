俳優・川粼麻世（６３）が１３日、ブログを更新し、旧知の有名女性芸能人に偶然出くわしたと明かした。

川粼は「この間芸能人と出逢える街原宿表参道でぶらぶら買い物をしてました 腕時計好きの俺 ｓｗａｔｃｈに気になる商品があるので見てたら後ろから有名芸能人に声をかけられたのです 振り向くとすらっとスタイリッシュなスタイルで帽子にサングラスの美女でした！『麻世さ〜ん！！』」とつづった。

声をかけてきた美女は女性タレントの王林だった。「『おー！！ 王林！！ 久しぶり！！ なんで俺ってわかったの？』『店の前歩いてたら、後ろ姿がどう見ても麻世さんだったから』といつもの青森弁の訛りが可愛い」

さらに王林と２人で撮った写真をアップし、「ショップ店員さんもびっくり！！ 店員さんが一緒に写真撮りましょうかと言ってくれた 王林が『２人でデートしてたって思われね〜かな？』と 誰も思う訳ねーだろ」と記した。王林には「麻世さんまた、麻世さん仲間さん達とご飯食べに行きたい！誘って下さい！」と言われたと明かした。

旧知の仲の王林について川粼は「本当に素直で皆んなに好かれる性格で場の空気を明るくしてくれる存在だ」と絶賛。続けて昨年、一緒に飲んだ時の写真をアップした。

川粼は最後に「原宿表参道は本当に芸能人と出逢えるんですね」とつづった。