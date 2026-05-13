お笑いコンビ「千鳥」ノブが、２００９年Ｒ−１グランプリ王者のお笑い芸人・中山功太と「サバンナ」の高橋茂雄の騒動に言及した。

ノブは１３日までにＸ（旧ツイッター）を更新。中山が高橋茂雄から「いじめられていた」とした発言を撤回し謝罪したポストを引用。「超面白い先輩と超面白い後輩です！大好きです！」とつづった。

ノブの投稿に元「天竺鼠」でお笑いタレントの天竺川原も反応し、自身のＸで「クセがすごい２人です！大クセです！でええやろ！」と記した。

今月５日に配信されたＡＢＥＭＡの番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」で中山が「１０年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告発。１１日、高橋は中山が告発した先輩が自身であったことを認めて謝罪した。相方の八木真澄が仲介し話し合いを行い、２人は和解。中山は１２日にＸで長文を投稿し「僕が番組内で言った『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした。申し訳ありません。謝罪して撤回させて下さい」と改めて謝罪した。

「鬼越トマホーク」の良ちゃんは仲介役になった八木にも言及。Ｘで「サバンナ八木の株が急上昇中？マルコポロリの営業芸人回の体たらくを観ましたか？本当にシゲオのためを思って行動してますかね？本当にあのケチが後輩に慕われてお世話してたんですかね？彼はＦＰ１級なのでリスクマネジメントの前例を作って講演会営業につなげたいだけでは？」とし、「６月の営業ー１グランプリで決着をつけましょう。シゲオも逃げるなよ」とつづっていた。