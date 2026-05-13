7児の父・橋下徹氏、妻の“料理”を絶賛「日本一だと思ってる」
きょう13日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜8：00 ※関西ローカル）に橋下徹氏が出演。「日本一だと思ってる」と豪語する料理を明かす。
【番組カット】おいしそう…プロがサバ缶使って作る「サバ缶のトマトポン酢パスタ」
番組は普段当たり前だと思っていて気にも留めていないが「言われてみれば…なんで!?」となる関西グルメの謎を調査する企画で、リポーターの吉本新喜劇の座長・すっちーは、人気キャラクター“すち子”に扮して登場するなり「私の“言われてみればなんで”は、この格好をしてなんで乳首ドリルをしてるのか、何がおもろいかもよく分かっていません」と爆弾発言をして笑いを誘う。
そんなすっちーは大阪を代表する人気お好み焼き店「ゆかり」を訪れ、社長の山下さんに「家でお好み焼きをおいしく焼くコツ」を尋ねる。山下社長は「混ぜすぎるとキャベツの水分が出てべちゃっとなってしまうので混ぜすぎないように」とコツを教えてくれるが、すかさず「それでも難しいときは、ゆかりの通販で手作りセットを販売していますのでぜひ」と実物を持ち出してアピールし、すっちーから「宣伝すな」と乳首ドリルを食らう羽目に。
スタジオで「ゆかり」の一番人気の「特選ミックス焼き」を食べた出演者一同は「軽い」「素材がわかりやすい」「おやつ感覚かな」と声をそろえて絶賛。また、スタジオトークで「普段お家でお好み焼きを作りますか？」と問われた7児の父である橋下氏は「妻がすごく作ってくれます」とし、さらに「おいしいですよ。僕は日本一だと思ってる」と豪語するが、番組レギュラーのロザンの菅広文から間髪を入れずに「絶対プロの方がおいしいですよ」とツッコまれ、スタジオは爆笑に沸く。
料理コーナーでは、「イル ルォーゴ ディ タケウチ」竹内啓二シェフが「パスタ」を紹介。関西人が大好きなポン酢とサバ缶を使った『竹内流 サバ缶のトマトポン酢パスタ』が完成する。
【番組カット】おいしそう…プロがサバ缶使って作る「サバ缶のトマトポン酢パスタ」
番組は普段当たり前だと思っていて気にも留めていないが「言われてみれば…なんで!?」となる関西グルメの謎を調査する企画で、リポーターの吉本新喜劇の座長・すっちーは、人気キャラクター“すち子”に扮して登場するなり「私の“言われてみればなんで”は、この格好をしてなんで乳首ドリルをしてるのか、何がおもろいかもよく分かっていません」と爆弾発言をして笑いを誘う。
スタジオで「ゆかり」の一番人気の「特選ミックス焼き」を食べた出演者一同は「軽い」「素材がわかりやすい」「おやつ感覚かな」と声をそろえて絶賛。また、スタジオトークで「普段お家でお好み焼きを作りますか？」と問われた7児の父である橋下氏は「妻がすごく作ってくれます」とし、さらに「おいしいですよ。僕は日本一だと思ってる」と豪語するが、番組レギュラーのロザンの菅広文から間髪を入れずに「絶対プロの方がおいしいですよ」とツッコまれ、スタジオは爆笑に沸く。
料理コーナーでは、「イル ルォーゴ ディ タケウチ」竹内啓二シェフが「パスタ」を紹介。関西人が大好きなポン酢とサバ缶を使った『竹内流 サバ缶のトマトポン酢パスタ』が完成する。