ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）が１３日に放送され、フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）の引退会見を速報した。

番組ではＴＢＳ系列のＪＮＮが坂本に行った独占インタビューの内容を紹介した。坂本はお相手について「割と私ががちゃがちゃしているんですけど、家の中でも騒がしく走り回っているみたいな感じでも、それを冷静に見ている」と説明。性格は違う？との問いには「そうですね。楽しいことは好きなので、『どこに行きたい』と言ったら『じゃあ行こう』という感じ」と明かし、主導権は坂本が握っているのか聞かれると「はい」と答えた。

今年２月のミラノ・コルティナ五輪でも「現地に来ていました」と駆けつけていたという。「一緒に戦ってくれるような言葉をかけてくれるので、それが他の人と違うなって」と語り、大勢の観客の中でも「分かります。見えます、たまに」と話した。

幸せいっぱいの坂本。スタジオコメンテーターの松本明子らは「うわ〜」「素晴らしい」「時々どっかに映ってたかも」と沸いていた。