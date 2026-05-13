『プレバト!!』出演の夏井いつき氏、“病気説”を完全否定「全くのガセネタです！」 69歳の誕生日も報告
MBS/TBS系『プレバト!!』（毎週木曜 後7：00）に出演する俳人・夏井いつき氏が13日に自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告しながら、“病気説”を否定した。
【写真】シックな黒の着物姿も美しい！69歳の誕生日を報告した夏井いつき氏
夏井氏は「昨日、ラジオ局の廊下で出会った人に『ご病気だったと聞きましたが・・』と言われた。が、『それは、全くのガセネタです！』と明るく完全否定してきた」と報告し、「最近、色んな人に『もうお体は・・？』と聞かれたり、ケンコーさんに『組長死んだんか・・』と電話かかってきたり」と近況についてもつづった。
続けて「おかげさんで、兼光に・・・いや、健康に本日69歳を迎えました！」とジョークを交えながら誕生日を報告し「60代最後の年が、力強く華々しく幕を開けたよ〜ははは！」と力強く語った。
この投稿には祝福の言葉が寄せられたほか、「いつまでも元気にご活躍、ご指導下さい」「良い一年となりますように！」との反響が寄せられている。
【写真】シックな黒の着物姿も美しい！69歳の誕生日を報告した夏井いつき氏
夏井氏は「昨日、ラジオ局の廊下で出会った人に『ご病気だったと聞きましたが・・』と言われた。が、『それは、全くのガセネタです！』と明るく完全否定してきた」と報告し、「最近、色んな人に『もうお体は・・？』と聞かれたり、ケンコーさんに『組長死んだんか・・』と電話かかってきたり」と近況についてもつづった。
続けて「おかげさんで、兼光に・・・いや、健康に本日69歳を迎えました！」とジョークを交えながら誕生日を報告し「60代最後の年が、力強く華々しく幕を開けたよ〜ははは！」と力強く語った。
この投稿には祝福の言葉が寄せられたほか、「いつまでも元気にご活躍、ご指導下さい」「良い一年となりますように！」との反響が寄せられている。