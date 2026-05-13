『プレバト!!』出演の夏井いつき氏、“病気説”を完全否定「全くのガセネタです！」 69歳の誕生日も報告

『プレバト!!』出演の夏井いつき氏、“病気説”を完全否定「全くのガセネタです！」 69歳の誕生日も報告