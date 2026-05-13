浦和にＰＫ与えられず「ＰＫにすべきだった」ＪＦＡ審判委員会が結論　横浜ＦＭ戦での接触プレー巡り

日本サッカー協会の審判委員会は１３日、都内でメディア対象の「レフェリーブリーフィング」を行い、Ｊリーグの判定事象に関するフィードバックを行った。

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４月２５日に行われた明治安田Ｊ１百年構想リーグ・浦和―横浜ＦＭの一戦における後半４１分の接触プレーについて、審判委員会は「（浦和の）ＰＫというジャッジをすべきだった」と結論づけた。ＶＡＲの介入が行われ、オンフィールドレビューが行われたものの、主審は当初の判定通りノーファウルとしていた。

当該プレーは、ボールホルダーの浦和ＭＦ松尾佑介に対し、横浜ＦＭのＭＦ喜田拓也が滑り込みながらコンタクト。松尾は転倒したが、笛は鳴らなかった。接触があったことは映像でも明らかな事象だったが、その度合いの強さを見極める中で、ノーファウルと断定したとみられる。

佐藤隆治マネジャーによると「ＶＡＲの介入は正しい判断」。接触の度合いやボールへの関与具合など、総合的に“ＰＫ相当”だったが、オンフィールドレビューを経ても判定は変わらず。「残念ながら、現場で正しい判断ができなかった。映像で見た時に正しい判断をするということは、強く求めていかないといけない」と語った。