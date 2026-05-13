超早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に向けて結成された「九州サザンフェニックス」の宮崎ロケ動画が公開され、オープニングから思わぬ“指名理由”が飛び出した。長崎県出身で熱血漢として知られる深浦康市監督（54）から、京都府出身の西田拓也六段（34）へ突然のイメージ告白。その意外すぎる内容に、西田六段がタジタジになる一幕があった。

【映像】こんな表情見たことない!? 西田六段の弾ける笑顔

深浦九段が率いる「九州サザンフェニックス」は、地域ドラフトで一番弟子で長崎県出身の佐々木大地七段（30）と、昨年のABEMAトーナメントで大活躍を見せた福岡県出身の古賀悠聖六段（25）を獲得。そして注目のオープンドラフトでは、ABEMAトーナメントでも優勝経験を持つ実力者の永瀬拓矢九段（33）、各棋戦でも上位の活躍を見せる振り飛車党の西田六段を指名した。

動画の冒頭、チームメンバーの顔合わせと自己紹介が行われる中、深浦監督は西田六段に対し「西田さんは、チーム九州のイメージ。いかがですか？」と質問。西田六段が「九州にゆかりはないんですが、先生方によくしていただいているのでイメージはすごく良いです」と真面目に答えると、深浦監督から「なんかこう、風貌が『チーム九州』なんですよ」と予想外の言葉が飛び出し、現場は笑いに包まれた。

さらに深浦監督の熱いトークは止まらない。「自分のイメージは、鹿児島の西郷隆盛さん。すごくどっしりしていて、この安定感がみんなに良い影響を与えてくれるのかなと思って」と、西田六段の醸し出す雰囲気をあの歴史的偉人に例え、チームの精神的支柱としての期待を寄せた。

この壮大すぎるイメージの押し売りに、さすがの西田六段も「ちょっと……荷が重い……」と苦笑い。とはいえ、何度でも復活する「フェニックス」の名を冠したチームにおいて、西田六段の“西郷どん”のような頼もしさが、大きな武器になることは間違いなさそうだ。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロック（関東・関西は各2チーム）に分けた全8チームによって競う団体戦。各チームは8名の監督と、ドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成され、総勢40名が地域の威信をかけて戦う。5月30日から予選がスタートし、勝ち上がったチームによる準決勝および決勝戦は8月に生中継で実施される。

（ABEMA／将棋チャンネルより）