「ルパン三世」シリーズの音楽の生みの親で、映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二（おおの・ゆうじ）さんが４日午前６時８分、老衰のため死去した。スポーツ報知では、２０２２年にモンキー・パンチさん原作の「ルパン三世」がアニメ化５０周年を迎えた際、大野さんへのインタビューを実施。ルパンミュージックに留まらず、映画「犬神家の一族」（市川崑監督、７６年）など映画音楽への思いを再掲する。

大野さんはテレビ以外にも「犬神家の一族」や「人間の証明」（７７年、佐藤純彌監督）などの映画音楽でも数多くの名曲を生み出してきた。製作総指揮の角川春樹氏とは出版（原作）、映画（映像）、音楽の三位一体を実現。画期的なメディアミックスとして話題を呼んだが、「犬神家―」への思い入れは強い。

「お客さんが『犬神家』と認識した時、『このメロディーね』と思い出せるものを作りたかった。インパクトが必要だから、強いメロディーを意識したね。印象に残るように（随所で）少しずつメロディーを出して、エンディングでメインテーマを全て流す。（エンドロールで）余韻に浸ってもらいたかったからなんだ」

その分野の一流同士。市川監督とは意見が対立したこともあった。「市川さんはメロディーがいっぱい出てくるのを嫌う。サウンドエフェクトみたいに『ジャン』『ジャジャン』みたいな短い音楽が好き。市川さんに『メロディーが鳴るところは全部嫌だな〜』と言われたけど、僕にも『このシーンは、このメロディー』というのがある。もう闘いでしたよ（笑い）」

対照的に「人間の証明」の佐藤監督からは「好きなようにやってください」と託された。「角川さんに聴いてもらい、『いいんじゃない』となれば、そこでＯＫ。主演にジョー山中が決まっていた。（事前に）角川さんに彼の歌を作るように言われていたからか、イメージしやすかったよ」

２１年５月に８０歳を迎えた。今後の作曲家人生について「プロの作曲家って、仕事が来ないと書かないんだよ。僕は特に怠け者、目的もなくは、やらないかな（笑い）。仕事が来て初めてスイッチが入るというか。今度、何をやろうなんて考えていないよ」。一方で、その年の１月に東京国際フォーラムでコンサートを行うなどプレーヤーとしての意欲は衰え知らず。ただ、この２年はコロナ禍でヤキモキする日々が続いた。

「５０人埋まれば満員みたいな会場でやりたいんだけど、密になるでしょ。やりたくてもやらせてもらえない。怖いからやりたくないというのもある。（コロナ禍が）早く収束してほしいね。そう願うばかりだよ」