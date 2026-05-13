お笑いコンビ、爆笑問題太田光（61）が12日深夜放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時半）に出演。ユーチューバーのヒカル「タモリ全く面白くない」発言を巡り私見を述べた。

番組では太田の幼少期からのテレビ遍歴を説明。TBS系「時間ですよ」に出演していた堺正章に憧れていたと切り出し、日本テレビ系「金曜10時！うさわさのチャンネル！！」（73年〜79年）に出演していたタモリに言及。「そこに颯爽とデビューしてきたのがタモリさん。眼帯して、4カ国語麻雀」と当時を振り返った。

「その時はブレイク前なの。なんか密室芸で面白い人だなって。だから最近『タモリさん、つまらない』って言われてるじゃん。そんなわけないんだから」と右手を大きく振って否定。 MCのオードリー若林正恭が「2人ぐらいしか言ってないですもんね」と言うと、太田は「許せない！」と大声を張り上げた。

4月20日、ヒカルがYouTube動画内で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」などと発言し、動画で共演していたカジサックことキングコング梶原雄太が同調し、話題となっていた。