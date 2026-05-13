俳優、声優の佐藤貴史（51）が13日、自身のXを更新。自身が出演するEテレの教育エンターテイメント番組「みいつけた！」で共演するサバンナ高橋茂雄（50）が出演継続の方向となったことについて、思いをつづった。

同番組では高橋が、いすの形をした主人公キャラクター、コッシー役の声として定着。佐藤は、サボテンの形をした大人キャラ「サボさん」役を演じている。

高橋をめぐっては、「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）による「いじめを受けていた先輩芸人」の存在を告白（後に中山が謝罪、発言撤回）したことを受け、相方のサバンナ八木真澄（51）の仲介があったことを明かした上で名乗り出る形で、Xで謝罪していた。

その後、NHK広報局は12日、高橋の今後の番組出演について「現在のところ、出演予定に変更はありません」と説明。「みいつけた！」の出演も継続の方向となった。

佐藤は高橋の出演継続を伝える記事を引用。「見てくれているみんなが、安心して笑える時間を届けられるように、これからもがんばります」と決意をつづった。