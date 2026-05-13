松村沙友理、出産の“お祝いムービー”くれた元乃木坂メンバー明かす「出会ってから15年くらい」
【モデルプレス＝2026/05/13】元乃木坂46で女優の松村沙友理が13日、都内で行われた「auでんち」PR発表会に、お笑い芸人の横澤夏子とともに出席。出産の“お祝いムービー”をくれた元乃木坂46のメンバーを明かした。
【写真】33歳元乃木坂、第1子出産で“ママの顔”に
出産のとき特に印象に残っているお祝いメッセージあるかとの質問が出ると、松村は「そうですね、乃木坂メンバーの中でも、ん〜？」と考え込んでしまう。思わず横澤が「ちゃんとお祝いメッセージきてる？」と心配すると、「2万通くらい（笑）！数え切れないくらい選べないくらい」と慌ててフォローした。
気を取り直し、松村は「新内眞衣ちゃんからお祝いメッセージもらった。乃木坂メンバーは出会ったとき10代なので、ややこしいんですがりんご姫は14歳ですが、実年齢30歳なんです（笑）。なので、出会ってから15年くらい経っている。10代から知っているみんなからすると、私の子どもが生まれると感慨深いみたいで」とほほ笑み、「出産おめでとうムービーを送ってくれました。自撮りしてくれて、『お疲れ様、おめでとう！』みたいな。結婚式でサプライズで流れるムービーみたいな。動画で思いを伝えてくれて、ムービー送ってくれるくらい、すごいことしたのかもって思いました」と嬉しそうに明かした。
芸能界で頼りにしている先輩ママは？と問われると、松村は再び「ん〜んん？」とステージ上をウロウロし、考え込んでしまう場面も。「まだママ友っていう存在がいない」という松村は、「仕事で会う方は上の年代の方が多いので、そういう方は気遣ってくださって、スタジオで立ちっぱなしのときは『座っていいよ』ってめっちゃ声をかけてくれるのでありがたい」と感謝した。
また、横澤は番組で共演している藤本美貴の名前を挙げ、「ずっと藤本美貴さんにおんぶにだっこです。収録中にしゃべって、終わっても楽屋でしゃべって、いただける言葉が大助かりになっています。ミキティーさん家の法律がうちの法律になっているくらい（笑）」と信頼を寄せていた。
この日は電気料金の話題も。松村は「ものすご〜く気にしています」と昨今の物価高を嘆き、「独身のときは、乃木坂46にいてアイドルだったこともあって家にいないときが多かった。地方に行ってあまり家にいなくて…。いまはお家時間がメインでずっと家にいて暑い日も増えてきたのでエアコン1日つけているので、電気料金すごく気になる」と困り顔を見せた。
さらに「月3000円浮くなら何をする？」との設問には、「レジャー施設の下見」とフリップに記入し「うちの子はまだ乳児ですが、今後すごくお出かけしたい。私自身、大阪出身なので東京近辺のレジャー施設に行ったことがない。あまり知らないので、子どもが大きくなる前に今の段階から1人で下見に行って、『この水族館うちの子好きそう』『この乗り物乗れるかな』って、毎月下見に行きたい」と声を弾ませる。しかし、横澤が「（子どもも）連れていけばいいんじゃない…？」とツッコまれ、「確かに！孤独に慣れすぎていた」と苦笑いだった。
イベントではコーポレートキャラクター「るんるんるんも」のパネルが登場する場面も。パネルを持った松村は、「私も娘に似ている気がする。あ〜どうしよう母性湧いちゃう！」とにっこり。パネルを優しく持ちながら「毎日スクワットしているんです。スクワットが1番泣き止むから…。子りんごに鍛えられているんです」と縦揺れ抱っこをしていると明かし、ママの顔をのぞかせた。（modelpress編集部）
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【写真】33歳元乃木坂、第1子出産で“ママの顔”に
◆松村沙友理、“お祝いムービー”くれた元乃木坂メンバー明かす
出産のとき特に印象に残っているお祝いメッセージあるかとの質問が出ると、松村は「そうですね、乃木坂メンバーの中でも、ん〜？」と考え込んでしまう。思わず横澤が「ちゃんとお祝いメッセージきてる？」と心配すると、「2万通くらい（笑）！数え切れないくらい選べないくらい」と慌ててフォローした。
◆松村沙友理、頼りにしている先輩ママとは
芸能界で頼りにしている先輩ママは？と問われると、松村は再び「ん〜んん？」とステージ上をウロウロし、考え込んでしまう場面も。「まだママ友っていう存在がいない」という松村は、「仕事で会う方は上の年代の方が多いので、そういう方は気遣ってくださって、スタジオで立ちっぱなしのときは『座っていいよ』ってめっちゃ声をかけてくれるのでありがたい」と感謝した。
また、横澤は番組で共演している藤本美貴の名前を挙げ、「ずっと藤本美貴さんにおんぶにだっこです。収録中にしゃべって、終わっても楽屋でしゃべって、いただける言葉が大助かりになっています。ミキティーさん家の法律がうちの法律になっているくらい（笑）」と信頼を寄せていた。
◆松村沙友理、パネル持ちにっこり
この日は電気料金の話題も。松村は「ものすご〜く気にしています」と昨今の物価高を嘆き、「独身のときは、乃木坂46にいてアイドルだったこともあって家にいないときが多かった。地方に行ってあまり家にいなくて…。いまはお家時間がメインでずっと家にいて暑い日も増えてきたのでエアコン1日つけているので、電気料金すごく気になる」と困り顔を見せた。
さらに「月3000円浮くなら何をする？」との設問には、「レジャー施設の下見」とフリップに記入し「うちの子はまだ乳児ですが、今後すごくお出かけしたい。私自身、大阪出身なので東京近辺のレジャー施設に行ったことがない。あまり知らないので、子どもが大きくなる前に今の段階から1人で下見に行って、『この水族館うちの子好きそう』『この乗り物乗れるかな』って、毎月下見に行きたい」と声を弾ませる。しかし、横澤が「（子どもも）連れていけばいいんじゃない…？」とツッコまれ、「確かに！孤独に慣れすぎていた」と苦笑いだった。
イベントではコーポレートキャラクター「るんるんるんも」のパネルが登場する場面も。パネルを持った松村は、「私も娘に似ている気がする。あ〜どうしよう母性湧いちゃう！」とにっこり。パネルを優しく持ちながら「毎日スクワットしているんです。スクワットが1番泣き止むから…。子りんごに鍛えられているんです」と縦揺れ抱っこをしていると明かし、ママの顔をのぞかせた。（modelpress編集部）
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