【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

BANDAI SPIRITSは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「30ML」新作商品の情報を公開した。

「30MP」シリーズでは、アニメ「ケロロ軍曹」より「パワード夏美＆ギロロ伍長」が登場。発売は2026年11月予定で、価格は5,280円となっている。また、2026年10月放送予定のアニメ「バーテックスフォース」に登場する「ENIA」の商品化も決定。

さらに「30MS」シリーズからは、「SIS-F01 ディルミア[カラーB]」が登場。5月19日よりホビーオンラインショップにて申し込み受付開始予定となっており、価格は3,960円。

【30MP パワード夏美＆ギロロ伍長】【30MP ENIA】【30MS SIS-F01 ディルミア[カラーB]】

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