中国地方は明日14日(木)にかけて急な強い雨や落雷、突風など、天気の急変に注意が必要です。その後、来週のはじめにかけては晴れて、強い日差しが照り付けるでしょう。最高気温は30℃前後になるため、万全な熱中症対策が必要です。また、朝晩と昼間の気温差がかなり大きいため、体調管理にお気をつけください。

今日13日(水)から明日14日(木)は天気の急変に注意

中国地方は14日にかけて大体晴れるものの、上空5500m付近にマイナス15℃以下の寒気が居座る見込みです。強い日差しの影響で気温が上がる午後ほど大気の状態が不安定となるでしょう。局地的に雨雲が発生し、天気が急変する見込みです。急な強い雨や落雷、突風などに注意が必要です。

また、山沿いを中心に発生した雨雲は北寄りの風に流され、南下するでしょう。このため、山陽側や山口県ほど、雨や雷雨になる所が多い見込みです。

15日(金)からは30℃以上の真夏日も 一日の寒暖差も大きい

中国地方は15日(金)から19日(火)にかけては高気圧に覆われて、安定した晴れの天気が続く見込みです。暖かな空気も流れ込み、日差しもたっぷり降り注ぐため、暑くなるでしょう。最高気温は30℃前後となり、平年よりかなり高くなる見込みです。急な暑さで体調を崩さないよう、お気をつけください。運動会の練習や農作業などされる際は、こまめに休憩や水分をとるなどして、無理をしないようにしてください。

また、夜間は放射冷却がよく効き、朝の最低気温は内陸部で10℃前後になる見込みです。朝と昼間の気温差がかなり大きいでしょう。服装で調節するなどしてください。



20日(水)は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、雨が降るでしょう。

熱中症を引き起こす条件

熱中症は、誰でも発症するおそれがあり、引き起こす条件は、大きく3つ挙げられます。



1つめは「環境による条件」です。その日の気温が高いだけでなく、急に暑くなった日や、熱波の襲来も危険です。また、湿度が高い、風が弱い、日差しが強いといった気象条件も、熱中症を引き起こします。締め切った室内や、エアコンがない所といった環境も、熱中症には特に注意が必要です。



2つめは「体による条件」です。高齢者や乳幼児、体に障害がある方は、周りの方が特に気をつけてあげてください。肥満や持病(糖尿病、心臓病、精神疾患など)のある方も、熱中症にかかるリスクが高まります。低栄養状態、脱水状態の方は、体にこもった熱を、効率良く体の外へ逃がせなくなるおそれがあります。二日酔いや寝不足などの体調不良でも、熱中症にかかりやすくなってしまいますので、ご注意ください。



3つめは「行動による条件」です。激しい運動をしたり、慣れない運動をしたりすると、体内で熱が発生しますが、その熱が体の中にこもったままだと、熱中症にかかりやすくなります。長い時間の屋外作業や、水分補給がしにくい状況も、熱中症を引き起こす原因になりますので、十分お気を付けください。



できるだけ生活環境を整え、体調の悪いときは無理をせずに休息をとるようにしましょう。