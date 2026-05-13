作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが亡くなったことが13日、公式サイトで発表されました。数々の名曲を生み出した大野さんの経歴を振り返ります。

所属する制作プロダクションによると、大野さんは2026年5月4日に老衰のため、84歳で亡くなりました。葬儀・告別式は近親者のみで既に執り行われ、後日お別れの会などを予定しているということです。

■アニメ、映画、ドラマ、CM…数多くの名曲を手がける

大野さんは1941年生まれ、静岡・熱海市出身。1977年の『ルパン三世のテーマ』の誕生をはじめ、不朽の名作『ルパン三世 カリオストロの城（1979年）』、『ルパン三世 PART6（2021年）』など長年の間、数々の“ルパンミュージック”を生み出してきました。

アニメでは他にも、『スペースコブラ』のオープニングとエンディング主題歌の作曲・編曲を担当。2024年には、『東京アニメアワードフェスティバル2024』で、アニメーション産業・文化の発展に大きく寄与した人を顕彰する『アニメ功労部門』に選ばれました。

また、映画は『犬神家の一族』『人間の証明』『野性の証明』、ドラマは『大追跡』『マー姉ちゃん』などの音楽を手がけました。

さらに、『きのこの山』や『レディーボーデン』など、CM音楽制作でも活躍しました。