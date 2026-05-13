◇ナ・リーグ ドジャース2―6ジャイアンツ（2026年5月12日 ロサンゼルス）

ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に敗れ、4連敗となった。先発の山本由伸投手（27）は6回1/3を投げ、メジャーでは自身初となる3本塁打を浴びるなど6安打を許し、今季ワーストの5失点で3敗目を喫した。デーブ・ロバーツ監督（53）は試合後の会見でエースの投球内容について収穫と課題を口にした。

課題の初回を乗り切った。山本は初回、先頭の李政厚（イ・ジョンフ）をカーブで右飛に打ち取ると、続くアラエスはフルカウントまで粘られたが、最後は97.4マイル（約156.8キロ）直球で中飛。3番・シュミットはスプリットで空振りの3球三振に仕留め、3者凡退で初回を終えた。

この試合まで7試合に登板し、うち3試合で初回に失点。全16失点のうち、6点を初回に失った。ジャイアンツとの前回対戦となった今月21日（同22日）もディバース、李政厚（イ・ジョンフ）に適時打を浴びるなど、初回に3失点していた。

ロバーツ監督は立ち上がりについて「ここ数試合は初回に苦しむことが多かったと思います。ただ、今夜はそうではありませんでした。立ち上がりは本当に良かった」と評価しながらも、下位打線の3被弾を課題に挙げた。

山本は1―0の3回2死から9番・ハースにカットボールを捉えられ、同点弾を被弾。2―1の5回2死からは、8番のベーダーにスプリットを捉えられ、左越え同点ソロを浴び、続くハリスにも左中間への勝ち越し本塁打を被弾。下位打線にまさかの連続被弾を喫した。「メジャーの打者は、下位打線でもメジャーの打者です。下位を抑えて上位に回したいところでしたが、いくつかの速球とカッターが甘く入りました。捕手のハースに打たれた最初の本塁打も、打ちやすい球でした」と詰めの甘さを指摘した。

山本はこれで8試合で8被本塁打となった。昨季は30試合、173回2/3を投げて14被本塁打。早くも昨年の半数以上の被本塁打を喫している。指揮官は「今夜に関しては、明らかに早いカウントで打たれました。これまでにも、先にストライクを取りにいこうとして、打者が初球から攻めてきているのかもしれません」と相手の研究を要因の一つに挙げた。