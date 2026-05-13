HYBE × Geffen Recordsによるグローバル・タレント発掘プロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の最終話（#12）が、5月12日午後8時よりABEMAにて無料放送された。

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本番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、ユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、ガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本から発掘するスカウトプロジェクト。2026年のグローバルデビューを見据え、トップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションが開催された。

選ばれた候補生は、グラミー賞2部門にノミネートされた世界的ニュースター・KATSEYE（キャッツアイ）を輩出したオーディション番組『The Debut: Dream Academy』に練習生として参加していたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、デビューを果たす。

番組のスタジオキャストとして、指原莉乃、ヒコロヒー、LE SSERAFIMのSAKURAとKAZUHA、ILLITのMOKAとIROHAが出演中だ。

最終話では、約1年間に及んだオーディションの集大成となる最終審査の模様をオンエア。候補生のAYANAとSAKURAは、初めて観客200人を前にパフォーマンスを行うことに。会場となった老舗ライブハウスにはKATSEYEがサプライズ登場し、2人にエールを送った。

そうしてついに始まった最終審査で先陣を切ったのは、未経験の15歳・SAKURA。既存メンバー3人と共に「PARTY b4 the PARTY」を披露し、苦戦していた大技「スプリット」も成功させた。スタジオのヒコロヒーは「あのスプリットも華麗に決めて、いつの間に……すごいわ」と絶句。MOKAも「未経験の人がここまで成長できるのは本当に初めて見た」と驚きの声を漏らした。

続いて、10年のキャリアを持つAYANAが「WE RIDE」をパフォーマンス。審査員から「まさにガールズグループ」「歌声が揺らがずに安定している」と高く評価され、AYANA自身も「やりきり度は120（%）。悔いはないです」と笑顔を見せた。

VTRを見たKAZUHAが「両方見てみたい。報われてほしい」と語るほど、完璧なステージを披露した2人。審査は難航したが、1万4000人の頂点に立ち“FINAL PIECE”の座を掴み取ったのはSAKURAだった。エグゼクティブ・クリエイターのソン・ソンドゥクは、彼女の将来性とスター性を称賛。音楽プロデューサーのバート・シュウデルも「彼女には訓練で身につけられない輝きがある。一言で表すなら『スパーク』だ」と賛辞を贈った。

惜しくも脱落となったAYANAは「デビューの目の前まで来て脱落してしまって、悲しい気持ちでいっぱい。今度こそデビューできるはずって信じてたんですけど……」と悔しさを滲ませつつ、「このオーディションが終わったとしても、まだ夢は諦めない。次に進めたらなと思います」と前を向いた。審査員のFifth Harmony・ローレン・ハウレギは「あなたはスターよ。目標に向かって努力し続けてね」と声をかけ、KATSEYEのメンバーたちも「あなたにはもっとピッタリな場所が見つかるはず。ここで立ち止まっちゃダメ」とエールを送っている。

番組内では、既存メンバー3人とSAKURAの4人で結成される新グローバルガールズグループの名前が「SAINT SATINE（セイント・サティン）」であることも発表された。「優れた音楽性とカリスマを表す『SAINT』と、ソフトで麗しいグループを表す『SATINE』」という意味が込められているという。

ヒコロヒーは「半年くらい前までは、富山で冷蔵庫の前で踊ってた子が、世界を代表するグループのメンバーになる。これぞHYBEシンデレラストーリー」とコメント。指原も「スター性をずっと評価されてきたけど、そこに努力が追いつかないとこの結果は間違いなく生まれない。人って変われるし成長できるというのを見せてもらった。夢を追いかける皆さんの勇気になったと思う」と語った。

なお、最終話は現在ABEMAにて無料見逃し配信中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）