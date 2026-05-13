「ドジャース２−６ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は今季ワーストの５失点を喫して七回途中で降板。３敗目を喫した。試合後には「よりピッチングの基本を大切に取り組みたいと思います」と語った。

メジャー移籍後ワーストとなる１試合３被弾。いずれも２死から下位打線に浴びたソロ本塁打３発だった。「８番、９番に打たれた本塁打だったので。もっと意識して投球すれば結果は違っていたかなと。とにかくよりピッチングの基本の部分をより大切に取り組みたいと思います」と悔しさをにじませた山本。「長打になるところに失投してしまった」と長打警戒の意識が薄れたところで手痛いアーチを浴びてしまった。

三回には大谷に一発が飛び出し「やっぱりチームが盛り上がりましたし、みんな静かに見守っていたんですけど。みんなが待っていた一本だったと思うんで。チームにとってすごくよかった」と語っただけに「リードしたら守るのは当然。何とかリードを守りつつ次の回、次の回へいけたらよかった」と自らの投球に悔しさをにじませる。

直近の４登板で２・１０から３・６０へと防御率は悪化。それでも「数字よりは感覚はいいかなと思いますし。きょうのピッチングも負けたのであんまり言えないですけど、紙一重かなと思います。体調良くこれているので、とにかくチームが勝てるように何とか最善を尽くして練習します」と前を向いていた。