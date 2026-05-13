「ルパン三世」シリーズの音楽の生みの親で、映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二（おおの・ゆうじ）さんが４日午前６時８分、老衰のため死去した。スポーツ報知では、２０２２年にモンキー・パンチさん原作の「ルパン三世」がアニメ化５０周年を迎えた際、アニメの２ｎｄシリーズ（１９７７〜８０年）から４０年以上にわたって音楽を手がけた大野さんへのインタビューを実施。ルパンミュージックへのこだわり、制作秘話を再掲する。

高校野球のブラスバンドの応援曲として知られ、誰もが一度は耳にしたことのある「ルパン三世のテーマ」。テレビアニメは１９７１年に１ｓｔシリーズ（〜７２年）が始まり、大野さんは７７年の２ｎｄシリーズから音楽を担当。４５年たった今もなお色あせない名曲だ。

「こだわりをひと言で言えばメロディー。『最先端』より、アレンジが変わっても古くさくならない骨太な曲を目指したんだ」

多くの人から末永く親しまれる曲を―。そこには大野氏の緻密（ちみつ）な計算が隠されていた。「最先端だと飽きられるのが早いから。『その時の一番新しい音！』として作っても、いずれ飽きられ、いち早く古い感じにも見られてしまう。だからチマチマとは作りませんでした。最先端じゃないけど、古くもないメロディー。あんばいが非常に難しいけど、それがうまくいったかな」

インストゥルメンタルにしたのは制作サイドのリクエストだった。当時３６歳と脂の乗った頃、「見たくない人は見なくてもいい、みたいな思いきりはあったね」と回顧。「アニメーションというと、どうしても子供を意識して作らなければいけない。ルパンに関しては大人も楽しめる内容だから、インストでガチッとしたものを、と思ったんだ。小学３、４年が背伸びしなきゃいけないぐらいにね」

第２７話から第５１話までは、ピート・マック・ジュニア（藤原喜久男）が「真っ赤な薔薇（バラ）は〜」と歌う歌詞付きバージョンが使用された。「これはね、レコード会社がお金をもうけようとしたから（笑い）。ルパンがこんなにヒットすると思っていなかったんだよ。レコードを発売するにあたり、インパクトを出すために詞をつけることになったんだ」

一般から歌詞を公募。鴇田（ときた）一枝さんの歌詞を原案に、作詞家の千家和也氏が詞をつけた。「当てはまる歌詞が見つからなくて、結局はプロが作り直したんだけど、お客さんに注目してもらえたわけで。ムーブメントを作ることが大事だったわけです」

２０２１年放送の日本テレビ系アニメ「ルパン三世 ＰＡＲＴ６」（土曜・深夜０時５５分）のメインテーマ「ＴＨＥＭＥ ＦＲＯＭ ＬＵＰＩＮ ３ ２０２１」まで４０年以上、さまざまなアレンジを施し“進化”してきた。２１年版では「ジャズ×ロック」のハードボイルドなアレンジに変貌（へんぼう）を遂げた。「オープニングの時間はずっと変わっていない。尺は１ミリもいじれないんだよ。がんじがらめの中、楽器を変えるしかない。もうネタ切れです（笑い）。毎回、苦労は絶えないけど、いい音にしたい。それだけだね」

半世紀近くを共に歩んできた大野さんにとって、ルパンは「生活の一部」にまでなった。「水とか空気のようなもの。ルパンはいつもそばにいる。今は他の仕事はほぼやっていないから、ルパン三世の専属作家って感覚かな。僕のやってきた音楽のスタイルが、ルパンの中でやってもそのまま当てはまる。一種の天職だなと思います」

ルパンミュージックに携わったのは、７０年代に「おひかえあそばせ」「パパと呼ばないで」などの石立鉄男主演の日本テレビ系ドラマシリーズ、同局系「火曜日の女」シリーズの音楽を務めた縁から。ルパンと同じプロデューサーだったため、指名されたものだった。

「プロデューサーがね、僕を全面的に信頼してくれていた」と大野氏。石立作品は「モダン」、「火曜日の女」は「女性」という縛りがある中で「主演の女優さん、物語に合う楽器はないか」とイメージを膨らませた。制作陣の無理難題にも全て応えたという。

「すごい時は最終話までいっぺんに録（と）ってしまう。選曲家（＝音楽監督）がメニューを出して、それに僕が意見して。話ができていなくても（結末まで）想像して、ため録りをしていた。ビデオがない時代でしょ。記憶を頼りに（事前に見せてもらった）映像を思い出しながら書いていたよ」