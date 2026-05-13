◆米大リーグ ドジャース２―６ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が先発登板する１３日（日本時間１４日）の本拠地・ジャイアンツ戦で、打線には入らず投手に専念することになった。１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦後にロバーツ監督が明言した。

大谷は、この日のジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でフル出場。初回先頭の１打席目に先取点の起点となる右前安打を放つと、同点の３回先頭の２打席目には、１２試合、５３打席ぶりとなる一時勝ち越しの７号ソロを放った。ダイヤモンドを１周する際には思わず天を見上げるなど、苦悩が形になった一発となった。３打席目以降は快音は響かず、４打数２安打１打点１四球だった。

試合前には２日後の１４日（同１５日）の本拠地・ジャイアンツ戦は休養のためスタメンから外れることを明言していたロバーツ監督。加えて、試合後には１３日（同１４日）の登板日も打線からは外れることを明かした。今季、これまでの６登板では「１番・投手」が３試合、投手専念が３試合で、２勝２敗、防御率０・９７をマークしている。

この日は大谷の７号ソロで一時勝ち越しも、先発の山本由伸投手（２７）が自己ワーストの３本塁打を浴びるなど、７回途中５失点と踏ん張りきれず、逆転負け。チームは４連敗と苦しんでいるが、連敗ストップへ大谷が投手でチームを救う活躍に期待がかかる。