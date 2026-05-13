写真家で映画監督の蜷川実花さん（53）が、13日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。2016年に他界した父で演出家・蜷川幸雄さん（享年80）との思い出を語った。

父・幸雄さんについて、司会の黒柳徹子は「灰皿が飛んでくる怖い演出家っていうイメージが強いんですけど、家ではどんな方でした？」と質問。実花さんは「とくに怖いことはあんまりなくて、やっぱり凄く教えがしっかりしていて」と振り返った。

そして「私が5歳くらいの時に、新宿の雑踏に連れて行かれて、右と左の（別れ）道があった」と回想。そこでは父から「全員が例え右に行っても、実花がたった1人でも“左がいい”と思ったら左の道を選べるような人になってほしい」と教えられたという。

当時を思い返し、実花さんは「よく分かんなくても“じゃあ行く！”とか言ってました」と笑顔に。とはいえ成長するにつれ「なるほど、そういうふうに“自立した女性であれ”とか、“自分の考えをしっかり持って生きてくれ”っていうことだったんだろうな」と実感したことを明かし、懐かしんでいた。