お笑いコンビ、爆笑問題太田光（61）が12日深夜放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時半）に出演。少年時代にタレント堺正章（79）に憧れていたと明かした。

「欽ちゃんに行く前にまちゃあきがいるの」と前置きした上で「堺さん、『時間ですよ』（TBS系）っていう番組でコントみたいなのやってて。堺さんはボイラーマンで。そこに樹木希林さんと（浅田）美代子ちゃんと即興コントみたいなのをドラマの中でやってて。それがめちゃくちゃ面白くて。とにかくこの人みたいになりたいって」と語った。

憧れの堺と対面した際「ワクワクし過ぎて。『世界一受けたい授業』（日本テレビ系）をくりぃむ（しちゅー）がやってた時に」と当時を振り返った。

「俺、うれしすぎちゃって。『あーー！』とか言って。そしたら堺さんが『彼とは2度と共演したくないね』って。（MCの）上田（晋也）に言ったっていうんだよ。打ち合わせで毎回『今日は太田君、来るんですか？』って聞くんだよ。『来ません』って言ったら、『あぁよかった』って言って。テンション上がってとにかく邪魔するじゃん。司会進行してるのに『おい！ それでどうした！』って言うんだよ」と語った。

続けて「コーナー変わる時に、上田が『ぴーちゃん（太田の愛称）、堺先生、本気で怒ってるよ。これ以上は言わない方がいい』って」と語り、自ら爆笑した。