落語家の立川雲水（56）が13日、Xを更新。カルビーが中東情勢悪化によるナフサの調達不安定化を受け、スナック菓子「ポテトチップス」などのうち主力14商品の包装を、5月下旬から順次、白と黒の2色にすると発表したことを受け、往年の懐かしいCMになぞらえて、高市早苗首相を皮肉った。

雲水は、藤谷美和子が「あしからず」で大人気となった1977年の「ポテトチップス」のCMの動画を添付した上で、「白黒パッケージになっても カルビーポテトチップスは買えますが 高市早苗総理のままじゃ ナフサは買えません 悪しからず」とポストした。

CMでは、藤谷が「100円でカルビーポテトチップスは買えますが、カルビーポテトチップスで100円は買えません。悪しからず」とペコリと頭を下げるキュートな様子が人気を博した。

ちなみに、ポテトチップスが発売された1975年（昭50）当時は、パッケージが一部透明で、中のポテトチップスが見える仕様だった。1984年（昭59）から、スナック菓子の品質管理上の大敵である光と酸素と水の浸入を防ぐため、プラスチックにアルミを塗布したアルミ蒸着フィルムに変更され、銀色のフィルムに彩色した現在のパッケージになっている。

カルビーの白黒ポテチ問題をめぐっては、食品産業を所管する農林水産省が12日、カルビーの担当者から状況の聞き取りを行っている。石油由来のナフサは、プラスチックや印刷インキの原料。高市政権はこれまで、ナフサは年明けまで安定供給をできるとの見解を示してきたが、業界側の動きとずれが生じた形となっている。