日本ゼオン<4205.T>は急伸。この日昼ごろ発表した２６年３月期連結決算は、売上高が４１１９億６６００万円（前の期比２．１％減）、営業利益が３６３億７７００万円（同２４．１％増）だった。従来予想（売上高４０７５億円、営業利益３１０億円）から上振れして着地しており、これが好感されているようだ。



合成ゴムをはじめ化成品を手掛ける主力のエラストマー素材事業部門で採算性の重視と生産・販売のグローバル展開を進めた。また、高機能樹脂や電池材料などを手掛ける高機能材料事業部門では付加価値の高い新製品の開発と事業拡大に取り組んだ。なお、続く２７年３月期の売上高は４０５０億円（前期比１．７％減）、営業利益は３８０億円（同４．５％増）の見通し。配当予想は７９円（前期７６円）とした。



出所：MINKABU PRESS