「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午後２時現在で、ニデック<6594.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



１２日夜の日本経済新聞電子版が「モーター部品などで品質不正の疑いがあることが１２日、わかった」と報じた。記事によると、品質不正の疑いが浮上したのは、家電向けモーターや車載部品などで、設計変更や検査データ改ざんなど１０００件超に及ぶ見通しだとした。



報道を受けて会社側は、「当社から発表したものではない」としつつ、「一部の製品について、顧客の確認を受けずに行われた部材・工程・設計の変更などの不適切行為の疑いが判明していることは事実」とのコメントを発表。また、現時点で直ちに製品の機能や安全性に影響する事象は確認されていないという。



報道を受けて、この日の同社株には朝方から売りが殺到し、一時はストップ安の２３２９円に下落する場面もあり、これが売り予想数の上昇につながっているもよう。なお、この日昼には、外部専門家で構成される調査委員会の設置を発表。８月末まで調査を実施するとしている。



出所：MINKABU PRESS