「大相撲夏場所・４日目」（１３日、両国国技館）

東序二段１０枚目の朝力丸（２４）＝高砂＝が応時山（田子ノ浦）と対戦。寄り切って１勝１敗として。応時山は２敗。

立ち合いからもろ差しとして、胸を合わせて一気に寄り切った。「もろ差しを狙っていた。もろ手突きで攻めようと思ったが、土俵で相手の雰囲気を見て変えました」と語った。

大阪屈指の進学校である大阪星光学院から、国立千葉大を経て角界入りした変わり種。先場所までは事前に映像を研究し、作戦を決めて相撲を取っていたが「それはやめました」と話した。「映像と実際では印象が違うことが多かった。向き合った時に考えたことをしないで、後悔することがあった」と説明。自分の感性に重きを置くようになった。

場所前には高砂部屋に伊勢ケ浜部屋の関取が出稽古に訪れた。朝力丸は伯乃富士のタオル持ちをしていた。「稽古を見て、勉強になったと言うのはおこがましいが、一番一番を考えて取っているなと思いました」と触発された。

大阪の両親からも応援を受けている。「僕の知らないところで、いろんな人が応援してくれているみたいです。そういう人がいる、ということも忘れないようにしたい」と気を引き締めた。昨年３月の春場所で入門して１年が過ぎた。着々と力士らしくなってきた。「悔いのないようにやりたい」と、残り５番を見据えていた。