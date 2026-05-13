テレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」が１２日深夜に放送され、ＭＣを務めるお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴と、お笑いタレントの横澤夏子が出演。この日は「俳優・内山理名 生後６ヵ月のドタバタ育児ＳＰ」として内山理名（４４）が育児などについて語った。

それぞれが生後１か月の時期の育児を振り返り、内山が「寝ているか、泣いているか、ミルクをあげるか、おむつを替えるかで抱いている時間が多くて。両手があいていなかった」と話すと、藤本が「私はもう足を育てようと思って、足でリモコンをつかめるようになった」と告白。「リモコンが横に寝ているのを立てて取れるように。ティッシュも足で、スッと」とジェスチャーで示した。

続けて藤本は「子どもが産まれると、電話をハンズフリーにしません？」と質問。２人はうなずき、内山は「（電話を）切るとき、あごでやってました。今でもやってます。打ち合わせが終わって『お疲れさまでした』って」と、あごでスマートフォンのボタンを押していると明かすなど、“育児あるある”の話で盛り上がっていた。