体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねるＮＨＫ杯は５月１４日、東京体育館で開幕する。１３日は公式練習が行われ、最終調整を行った。

全日本個人総合選手権で史上２人目の６連覇を果たした２０２１年東京五輪個人総合金メダルの橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、会見で「体の調子も上がってきたし、ワクワク感がいっぱいある。今年はテーマにしているのは圧倒的に勝つというところなので２日間、ミスなく差を離して優勝したい気持ちがあるので、全日本からの１位というところは譲る気持ちはない」と意気込んだ。

封印を解く。今大会は跳馬で個人総合では２０２１年の全日本以来となる大技「ヨネクラ」（伸身カサマツ２回半ひねり）」を使う。今年の国内初戦だった全日本は、３月１４日に鉄棒の練習中に左肩を痛めて万全ではなかったため、回避したが今回は果敢に挑戦する。「足も肩の状態もいいし、練習からもすごくいい練習ができているので、狙っていけるかなというのはある。毎年使いたいなと思っていたが、全日本、ＮＨＫ杯で跳ばないってことが続いていたので、今年はその壁を越えていきたい」と誓った。

男子は全日本の得点を持ち点として２日間で争われるため、そのリードを持って岡と対峙（たいじ）する。今大会はそのライバルが２連覇中。アジア、そして世界に向けては連覇を止めて挑みたいところ。「ＮＨＫ杯は２３年から優勝から遠ざかっているので、今年はしっかり勝ちきって一番で代表入りしたなと思います」と気持ちを高めた。

◆世界選手権代表 男女ともに代表は５枠。男子は全日本個人総合選手権の得点を持ち越して行われ、同大会のの上位３人が選出される。得点の半分を持ち越す女子は上位４人が代表入りする。男子の２位まで、女子の３位までの選手は今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表も兼ねる。残りの枠は、団体総合で貢献できる選手が選出される。