『夫婦別姓刑事』時任勇気が第6話にゲスト出演 沼袋署内で“爆弾”立てこもり犯に
俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演するフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜 後9：00）の第6話に時任勇気の出演が決定した。
【写真】父は…優しい笑顔が素敵な時任三郎
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。
第6話では、沼袋署に謎の男・氷川悠馬（ひかわ・ゆうま／時任勇気）が現れる。
氷川はナイフを出し明日香を人質に沼袋署内に立てこもり、「小寺園をだせ！」と要求する。そしてその体には爆弾が巻き付けられていた。小寺園みちる（こてらぞの・みちる／斉藤由貴）と氷川の間に隠された過去の因縁とは一体…？
そんな氷川を演じる時任は、1991年ニュージーランドで生まれ、2017年より俳優として活動。以降、『ちむどんどん』（NHK／2022年）、『クロサギ』（TBS／2022年）、『テッパチ！』（フジテレビ／2022年）、『この素晴らしき世界』（フジテレビ／2023年）、『めぐる未来』（日本テレビ／2024年）、『BLOOD＆SWEAT』(WOWOW/2026年)などに出演。独特の存在感とグローバルな背景を武器に、幅広いジャンルの作品に出演し、話題を呼んでいる。
【写真】父は…優しい笑顔が素敵な時任三郎
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。
第6話では、沼袋署に謎の男・氷川悠馬（ひかわ・ゆうま／時任勇気）が現れる。
氷川はナイフを出し明日香を人質に沼袋署内に立てこもり、「小寺園をだせ！」と要求する。そしてその体には爆弾が巻き付けられていた。小寺園みちる（こてらぞの・みちる／斉藤由貴）と氷川の間に隠された過去の因縁とは一体…？